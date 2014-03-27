Британцы создали на базе Jaguar XKR ретро-спорткар
Британская компания David Brown Automotive, основанная в текущем году бизнесменом Дэвидом Брауном и бывшим шеф-дизайнером Land Rover Аланом Мобберли, представила свою первую модель — ретро-спорткар под названием Speedback GT. Публичный дебют новинки состоится 17 апреля на автомобильной выставке Top Marques в Монако.
Внешность спорткара выполнена в стилистике британских автомобилей 1960-х и, по словам разработчиков, является «смесью Ferrari, Maserati, Aston Martin и Jaguar». В основе купе лежит заднеприводное шасси Jaguar XKR текущего поколения, в моторном отсеке расположена пятилитровая «восьмерка» с механическим нагнетателем, работающая в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а кузовные панели изготовлены вручную из алюминия.
Динамические характеристики новинки пока не называются. Обычный Jaguar XKR способен ускоряться с нуля до ста километров в час за 4,8 секунды. Его максимальная скорость составляет 250 километров в час.
По словам разработчиков, у купе Speedback GT будет ряд уникальных деталей. Например, все переключатели в салоне сделаны методом прямого лазерного спекания металлов: каждая деталь представляет собой множество соединенных друг с другом слоев толщиной 63 микрона, изготовленных из никеля. В автопроме подобная технология пока больше нигде не используется.
В компании рассчитывают выпускать на первом этапе максимум 50 автомобилей в год. Но при наличии спроса готовы увеличить объем до 200 машин. Также впоследствии может появиться и открытая модификация. Стоимость Speedback GT, по словам Дэвида Брауна, будет «шестизначной».