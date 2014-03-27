Британцы создали на базе Jaguar XKR ретро-спорткар

Внешность спорткара выполнена в стилистике британских автомобилей 1960-х и, по словам разработчиков, является «смесью Ferrari, Maserati, Aston Martin и Jaguar». В основе купе лежит заднеприводное шасси Jaguar XKR текущего поколения, в моторном отсеке расположена пятилитровая «восьмерка» с механическим нагнетателем, работающая в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а кузовные панели изготовлены вручную из алюминия.

Динамические характеристики новинки пока не называются. Обычный Jaguar XKR способен ускоряться с нуля до ста километров в час за 4,8 секунды. Его максимальная скорость составляет 250 километров в час.

По словам разработчиков, у купе Speedback GT будет ряд уникальных деталей. Например, все переключатели в салоне сделаны методом прямого лазерного спекания металлов: каждая деталь представляет собой множество соединенных друг с другом слоев толщиной 63 микрона, изготовленных из никеля. В автопроме подобная технология пока больше нигде не используется.