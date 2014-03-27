Команда Porsche завершила испытания гибрида для `Ле-Мана`

В ходе испытаний были задействованы все шесть заводских пилотов «Порше»: Марк Уэббер, Тимо Бернхард и Брендон Хартли, которые будут выступать на автомобиле под номером «20», а также Марк Либ, Нил Джани и Роман Дюма – они займут место за рулем машины с номером «14».

По словам представителей команды, тесты несколько раз прерывались из-за технических неисправностей (не уточняется каких именно), однако спортпрототипам все же удалось в общей сложности преодолеть по треку за три дня 4756 километров. Команда отрабатывала как пит-стопы, так и заезды в темного время суток.

Спортпрототипы «Порше» оснащены гибридной силовой установкой, в состав которой входит V-образная «четверка» объемом два литра с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Кроме того, автомобили имеют электромотор на передней оси, комплект литий-ионных аккумуляторов и две системы рекуперации энергии — KERS и ERS.