Пациенты Качканара смогут бесплатно ездить в Нижний Тагил на гемодиализ

Как доложил глава Качканара Сергей Набоких, в городе 14 пациентов, которые несколько раз в неделю ездят в Нижний Тагил для проведения жизненно важной процедуры - гемодиализа. Администрация города компенсирует жителям затраты на проезд. Если раньше сумма компенсаций составляла 6 000 рублей, то в 2014 году она достигла 29 000. Однако это лишь временное решение проблемы, так как большинство пациентов вынуждены выбирать общественный транспорт, что не безопасно для их здоровья.

В марте городская Дума приняла решение по оплате так называемого социального такси для таких пациентов. Уже есть перевозчики, готовые оказывать жителям такую услугу. В городском бюджете мы предусмотрели на эти цели 436 тысяч рублей. Данной суммы не достаточно, в год нам потребуется порядка 1,2 миллиона. Администрация совместно с депутатами городской Думы приняли решение об изыскании необходимых средств в городском бюджете сказал Сергей Набоких.

«Правильное решение приняла администрация и депутаты города. Четырнадцать жителей Качканара бесплатно проходят процедуру гемодиализа в Нижнем Тагиле. А их доставка до медучреждения - это целиком муниципальные полномочия. Мы сегодня с вами смотрим, как найти 50 миллионов из областного бюджета, чтобы помочь Качканару с дорогами. А вы один миллион для помощи конкретным жителям по своим муниципальным полномочиям не могли выделить больше года. Второй раз мы с вами встречаемся в правительстве на эту тему. Правильное решение. Надеюсь, что с первого апреля легче добираться будет жителям», - подчеркнул Председатель Правительства Свердловской области Денис Паслер.