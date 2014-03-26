«Улица полна неожиданностей»: дети поучаствовали в конкурсе от ГИБДД Нижнего Тагила (ФОТО)

Это мероприятие, кстати, проходит ежегодно, и с каждым разом становится всё более интересным, ведь у детей появляются новые идеи, связанные с практическим применением в родном городе. Например, ЮИД школы №5 изготовили электрифицированный светофор, который будут использовать даже во время общественных акций. Интересно, что в скором времени все пешеходы и водители, возможно, будут сдавать экзамен по ПДД прямо на улице.

Воспитанники ДОУ №87 и воспитатели создали замечательный макет обучающего города для малышей. Город получился весьма функциональным и немного сказочным. Прямо в детском саду на нем можно тренировать детей правилам дорожного движения: здесь есть и дорога для транспорта, и тротуары, и игровые площадки, скверы и дома. В целом, реалистичность макета – на высшем уровне.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД

Ребята из детского дома №5 запечатлели железнодорожный переезд. Поезд мчится по рельсам, а водители спокойно ожидают очереди проезда. На макете имеются даже безопасные пешеходные переходы – у каждого установлено ограждение, что не всегда соответствует реальной действительности.

Вот так ребята позаботились о водителях и пешеходах. Эта экспозиция привлекала внимание взоры многих ребят, так как поезд старинного образца, и выполнен точно до мелочей рассказывают в отделении пропаганды ГИБДД.

Ребята из дома творчества Ленинского района предложили макет тренажера для водителей и будущих водителей. Было предложено построить такой макет в настоящую величину, где водители могли бы оттачивать свое мастерство. На макете, отметим, представлено все, что необходимо для тренировки водительского мастерства - дороги, эстакады, мосты, пешеходные переходы и даже пост ДПС. Защищал работу - Шерстнёв Никита, 9 лет, в разработке принимали участие 26 детей и педагоги.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД

И это лишь малая часть всех представленных работ. Всего приняли участие 39 образовательных учреждений.

Находясь на выставке понимаешь, что есть люди кому это интересно и, кто понимает всю ответственность обучения детей правилам дорожного движения. Из заявленных работ для награждения отобрали 20 работ, участники и руководители будут поощрены грамотами и ценными подарками, а также для малышей приготовлен особый сюрприз – поход в кукольный театр на детскую сказку рассказывают в ГИБДД.

Для развития ребенка важны занятия, связанные с творчеством. Когда дети заняты увлекательным занятием, родители могут делать домашние дела или отдыхать после работы. Не менее полезным занятием для детей является просмотр мультфильмов. Советские мультфильмы оказывают большое влияние на детишек, потому что в ним демонстрируется добро и что-либо полезное.