Cafe Racer на базе Ducati 1199 Panigale - концепт

По словам авторов, они вдохновились на создание этого проекта новостью о приобретении Ducati концерном Audi. «Я был очень разочарован этим фактом, и именно поэтому решил нарисовать такой вот концепт – cafe racer на базе Ducati 1199 Panigale», - говорит автор проекта Люка Серафини (Luka Serafini).