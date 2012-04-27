Cafe Racer на базе Ducati 1199 Panigale - концепт
27 апреля 2012, 04:17ОбществоРОман БОТов
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Этот нарисованный дизайн-проект представляет собой вариант (пока фантастический) «кафе рейсера» на базе свежевыпущенного мотоцикла Ducati 1199 Panigale. Этот весьма интересный по мнению ряда мотокритиков концепт был подготовлен в итальянском дизайн-бюро Sefsdesign. Мотоцикл назвали без изысков – просто 1199 Panigale Racing Cafe Artwork.
По словам авторов, они вдохновились на создание этого проекта новостью о приобретении Ducati концерном Audi. «Я был очень разочарован этим фактом, и именно поэтому решил нарисовать такой вот концепт – cafe racer на базе Ducati 1199 Panigale», - говорит автор проекта Люка Серафини (Luka Serafini).
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