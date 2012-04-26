«Группа ГАЗ» представила новые автобусы

Модель соответствует международным требованиям в области безопасности, экологичности и комфорта для пассажиров. Автобус оснащен газовым двигателем Man экологического стандарта EEV (Евро-5+), мостами и автоматической коробкой передач производства ZF. Представленная на фестивале версия машины изготовлена в специальной комплектации для эксплуатации в Москве. Автобус оснащен климатической системой, оборудованием ГЛОНАСС, датчиками температуры, маршрутоуказателями, электронным цифровым тахографом с возможностью счета персональных карточек водителя. В кабине водителя и салоне установлены видеокамеры обзора салона с записью информации в черный ящик и маршрутная видеокамера с возможностью передачи данных из автобуса на пульт диспетчерской. ГОЛАЗ выставил в Коломне модель для междугородных перевозок 5251 Вояж на базе Scania. Автобус предназначен для использования на маршрутах протяженностью свыше 500 км и удовлетворяет, в частности, международным правилам ЕЭК ООН в области активной и пассивной безопасности (ESP, ABS, ASR, EBS, ремни безопасности). В базовую комплектацию машины входит кондиционер. Как сообщает пресс-служба Группы ГАЗ, ранее ГОЛАЗ-5251 Вояж стал победителем конкурса Лучший коммерческий автомобиль года на выставке Comtrans-2011 в номинации Перспектива года. Эти автобусы будут использоваться, в частности, Оргкомитетом Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Павловский автобусный завод представил на фестивале автобус среднего класса ПАЗ-320412 Вектор в пригородном исполнении. В 2011 году модель претерпела рестайлинг: внедрены новая передняя и задняя стекломаски с оптикой Hella, рабочее место водителя стало эргономичнее, появилось новое рулевое колесо и электронная комбинация приборов. Вектор оснащается двигателями новой серии Cummins ISF и отличается неплохими показателями по расходу топлива: 22 л/100 км. Межсервисный пробег - 12 тыс. км. Как сообщал ранее портал Kolesa.RU, в нынешнем году Группа ГАЗ выпустит также пилотную партию ГАЗели нового поколения. Серийное производство модели стартует в 2013 г.