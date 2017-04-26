Неустойчивые опоры уличного освещения вызывают опасения у жителей Вагонки в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Фонари около нового детского сада крутятся от порывов ветра, а сами опоры установлены с наклоном рассказал редакции TagilCity.ru один из жителей данного района.

Однако в управлении городским хозяйством усомнились в возможности проведения некачественной установки опор уличного освещения.

Они не могут ни крутиться, ни быть аварийными. Если только кто-то не сшиб единичную опору на машине отметила специалист из управления городским хозяйством Администрации Нижнего Тагила.

Там сообщили о необходимости официального обращения гражданина в соответствующие управление для инициирования проверки по данному факту.

По данному поводу необходимо заявление с указанием ФИО и контактных данных заявителя. После этого обращения фотофиксирующая организация выедет для проверки. У нас есть курирующий инженер из «Службы заказчика», который выезжает на район и проверяет причину обращения пояснила специалист.