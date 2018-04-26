Две больницы, баня и техникум: 145 пожарных гидрантов в Нижнем Тагиле неисправны

Так, неработающие пожарные гидранты находятся на территории ЦГБ №1, где в 2014 году случился пожар и упал лифт, больницы РЖД в посёлке Старатель, Горнозаводского политехникума (там гидрант демонтирован), а также комплекса «Русские бани». У комплекса 8 деревянных бань общей вместимостью 80 человек, а также несколько гостиничных номеров.