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Две больницы, баня и техникум: 145 пожарных гидрантов в Нижнем Тагиле неисправны
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Две больницы, баня и техникум: 145 пожарных гидрантов в Нижнем Тагиле неисправны

26 апреля, 15:30Общество
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