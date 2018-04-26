Круглый стол на тему новых экологических разрешений прошел в Нижнем Тагиле

С 1 января 2019 года в силу вступят новые природоохранные и экологические законы. Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, для обеспечения их исполнения мэр города Сергей Носов поручил организовать данное мероприятие.

Его участникам рассказали о нововведениях, которые касаются хозяйствующих субъектов в рамках перехода на новую систему комплексных экологических разрешений. Также были рассмотрены типовые нарушения, которые выявили в ходе контрольно-надзорных экологических мероприятий. Отдельной темой было оформление декларации о воздействии работы промышленных объектов на окружающую среду.

Кроме этого, участники выполняли практические задания. По итогам мероприятия 25 человек получат сертификаты государственного образца о краткосрочном повышении квалификации.