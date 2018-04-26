Пенсии за май будут доставляться жителям Нижнего Тагила с 3 числа
26 апреля, 07:30Общество
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Пенсии жителям Свердловской области начнут доставлять с 3 мая. Речь идёт о выплатах за следующий месяц.
Так, социальные выплаты, в том числе пенсии, будут доставляться до наступления праздничных выходных. Если выплата приходится на выходной, то доставлять деньги будут накануне.
Так, за 9 мая люди получат пенсии одним-двумя днями ранее. После 10 мая доставка денежных средств будет осуществляться в соответствии с графиком, передает «Тагил-ТВ».
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