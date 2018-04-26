Собственники здания с офисами и гостиницей «Солнечная» судятся в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Здание на Липовом тракте, 18 ранее было швейной фабрикой. После банкротства в 1999 году помещения были раскуплены бизнесменами, либо сдавались в аренду, часть помещений отошла бывшим сотрудницам фабрики. Старое здание было реконструировано: бизнесмены сделали перепланировку, приспосабливая помещения под нужды своего бизнеса.

Владелец нежилых помещений 1 этажа имеет претензии к собственникам и арендаторам площадей, расположенных выше. Он считает, что перепланировка была совершена без разрешительной документации, без согласования с управлением архитектуры. Из-за этого на первом этаже происходит систематическое затопление. Истец считает, что это может привести к обрушению потолка и возгоранию из-за замыкания электропроводки.

Коренистова, Балуева, Промышленникова, Бойко и Павлова проектную документацию на перепланировку своих помещений в управление архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила не передавали. Соответствующей документ имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru.

Перепланировка была сделана в 2014 году. Помещения приобретались нами в 2016 году, когда уже все было самовольно переделано, без разрешения соответствующих органов. У нас начали происходить подтопления, над нами находятся 6 или 7 санузлов, несанкционированных, без гидроизоляции. Их сделали владельцы гостиницы. Во времена швейной фабрики на месте санузлов был экспериментальный швейный цех рассказал редакции владелец площади на 1 этаже.

На 2 этаже здания расположена гостиница-хостел «Солнечная», помещение реконструировано и запущено в эксплуатацию 3 года назад. Площади у собственников арендует Максим Британов.

По словам предпринимателя с 1 этажа, он пытался решить вопрос на словах, обращался к собственникам 2 этажа, но не нашел взаимопонимания. Тогда было принято решение отстаивать свои права через суд. Редакции были предоставлены документы, касающиеся спора.

Я получал и устные, и письменные ответы. В частности, одна из совладельцев Галина Балуева ответила, что осведомлена о возникшей проблеме. Она пишет, что встречалась с арендатором Британовым и проводила беседы, предлагала исправить недостатки, а именно: усилить гидроизоляцию, чтобы не было протечек. Но на деле осталось все так, как есть поделились соседи-предприниматели с 1 этажа.

Помимо неразрешенной перепланировки соседи с 1 этажа говорят о нарушениях в противопожарном оборудовании гостиницы. Также в распоряжение редакции представителем собственника снизу был предоставлен план эвакуации гостиницы, который не подписан МЧС. На плане в случае ЧС указан путь к теплому переходу 2 этажа, но по факту он приводит в тупик: дверь наружу там заварена.

Управляющая гостиницей «Солнечная» согласилась с тем, что аварийный выход, который указан в плане эвакуации действительно наглухо заварен.

План эвакуации - провокация, да, дверь заварена, такая она была и до нашего въезда на 2 этаж. Основной аварийный выход у нас на 1 этаже за лестницей, он в открытом доступе. Топили мы их всего один раз, когда сорвало шланг, но аварию быстро устранили сообщила управляющая гостиницей Наталья Окань.

Однако подтверждающие документы сотрудники гостиницы не были готовы предоставить оперативно, ссылаясь на подготовку к предстоящему судебному заседанию.

Наталья Окань считает, что все действия собственника нижнего этажа направлены на то, чтобы завладеть 2 этажом.

Все их действия направлены на то, чтобы «отжать» у нас помещение. Гостиница открылась 3 года назад, успешно работает, хорошие отзывы, часто останавливаются спортсмены. Пожарная сигнализация у нас исправна, есть даже антитеррористические ворота говорит управляющая.

25 апреля в гостиницу заехала группа детей-спортсменов из Челябинска, 20 человек были расселены по номерам. Возле здания гостиницы стоит автобус, который привез детей.

Если произойдет замыкание из-за затопления, и как следствие – пожар, то дети могут оказаться в опасности. Работают, ничего не боятся. Мало было нам трагедии в Кемерово, ведь всех проверяли после этого. Запасной аварийный выход на плане наглухо перекрыт. Документы на перепланировку не были переданы в архитектуру, проекта у гостиницы на сегодняшний день нет, пожарная сигнализация не в порядке. А там – дети возмущается представитель истца.

По мнению сторон спора о правомерности перепланировки, им еще неоднократно придется встретиться в суде. Именно ему и предстоит установить, являются ли изменения в здании законными. Редакция TagilCity.ru следит за развитием событий.