Аналитики: семейный бизнес стал глобальным лекарством от коронавирусного кризиса

Фонд болгарского предпринимателя строит на собственные деньги современнейшую лабораторию, которой смогут пользоваться в своих исследованиях ученые кафедры генетики Софийского университета, самого авторитетного и старейшего вуза Болгарии. Ученые и студенты вуза уверены, что благодаря передовым технологиям они смогут помочь миру в борьбе с ковидом. Об этом пишет КП.
О решающей роли семейного предпринимательства в отношении поддержки научных открытий и медицины завил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В частности, он отметил, что значимость семейного бизнеса в поддержке медицины и научных открытий возросла в Болгариии.
Еще в период первой волны коронавируса Петр Манджуков обеспечил военно-медицинскую академию автомобилями скорой помощи, оснащенными по последнему слову техники. В машинах были установлены приборы для фильтрации воздуха, аппараты ИВЛ, аспираторы. Общая сумма пожертвования составила порядка одного миллиона евро.
Манджуков отметил, что каждый состоятельный человек является частью общества, а значит, должен во время пандемии и кризиса проявлять солидарность и оказывать поддержку медицине и науке.