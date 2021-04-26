Аналитики: семейный бизнес стал глобальным лекарством от коронавирусного кризиса

Фонд болгарского предпринимателя строит на собственные деньги современнейшую лабораторию, которой смогут пользоваться в своих исследованиях ученые кафедры генетики Софийского университета, самого авторитетного и старейшего вуза Болгарии. Ученые и студенты вуза уверены, что благодаря передовым технологиям они смогут помочь миру в борьбе с ковидом. Об этом пишет КП.