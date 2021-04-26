ЕР и Минстрой: россияне сами выберут объекты для благоустройства

Партия «Единая Россия» и Минстрой России открыли голосование по отбору проектов благоустройства в российских городах по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год.

Голосование пройдет до 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru и в общественных приемных ЕР, сообщает nashgorod.ru. Его участники смогут выбрать проекты по благоустройству городского пространства, которые получат финансирование. Там, где проголосовать будет сложно, начнут работать волонтеры, которые посетят жителей с планшетами. Также добровольцы будут работать в ТЦ, МФЦ, в аэропортах и на вокзалах. Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, партия совместно с гражданами будет вести все этапы реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». «Люди не только голосуют, но и участвуют в приемке работ — без оценки граждан работы просто не принимают», — сказал он. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин отметил, что участие в голосовании большого числа добровольцев говорит о значимости программы благоустройства в регионах. Как сообщает сайт партии «Единая Россия», за четыре года реализации программы было облагорожено более 83 тысяч пространств и дворов. Чтобы сделать свой выбор в своем городе, необходимо авторизоваться через портал госуслуг. Участник должен быть старше 14 лет, а отдать свой голос он сможет только один раз. Координатор партпроекта «Городская среда» в Свердловской области Валентин Лаппо сообщил, что в 2021 году на территории региона будет благоустроено 22 дворовые и 50 общественных территорий. «Финансирование по этим объектам из областного и федерального бюджетов составит без малого 1,7 миллиарда рублей. При этом отбор общественных территорий проводился в прошлом году самими жителями. А с 26 апреля стартует сбор предложений от граждан по дизайн-проектам объектов благоустройства на 2022 год. Учет мнения граждан будет длиться больше месяца на специальном сайте: 66.gorodsreda.ru. По такой методике прорабатывалось благоустройство набережной Исети в Екатеринбурге, зоны отдыха в Краснотурьинске, центральной площади Верхотурья и множества других объектов региона», — сказал он.

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