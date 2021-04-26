В десятку лучших регионов для жизни вошла Свердловская область

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В данном рейтинге Свердловская область заняла десятое место с общим баллом 4,72. Исследование проведено по заказу РБК агентством «Национальные кредитные рейтинги», сообщает Znak.
Каждому из субъектов РФ присуждался общий балл. Он зависел от доступности жилья и степени его обеспеченности, оборота розничной торговли, просрочек населения по кредитам, соотношения банковских депозитов к средней зарплате, индекса «белых доходов», доступности медицины, функционирования климатической зоны и других показателей.
Показатели Свердловской области были достаточно высоки. В том числе, отмечается высокий оборот розничной торговли на одного жителя, низкая просрочка по кредитам. Достаточно низко, на 4 балла, оценены природно-климатические условия. В рейтингах прошлого года Свердловская область также занимала десятое место по России.