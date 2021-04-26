В десятку лучших регионов для жизни вошла Свердловская область

Показатели Свердловской области были достаточно высоки. В том числе, отмечается высокий оборот розничной торговли на одного жителя, низкая просрочка по кредитам. Достаточно низко, на 4 балла, оценены природно-климатические условия. В рейтингах прошлого года Свердловская область также занимала десятое место по России.