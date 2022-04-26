Прием заявок на участие в конкурсе «Молодая семья» в Нижнем Тагиле стартует с 15 мая

15 мая в Нижнем Тагиле начнется прием заявок на конкурс «Молодая семья». Он проводится в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года».

Главными целями фестиваля является укрепление семейных ценностей, а также повышение статуса института семьи. С помощью мероприятия также создаются условия для самореализации, поддерживаются и поощряются молодые семьи, а также укрепляются семейные традиции. Организаторами конкурса выступают Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города и «Городской Дворец молодёжи». Участвовать в мероприятии могут семейные пары в возрасте до 35 лет с детьми. Они должны подать заявку в оргкомитет фестиваля. Также допускается участие победителей прошлых лет. Отмечается, что если в семье родители или дети страдают хроническими заболеваниями, а также беременные женщины должны предоставить от врача справку, что они могут участвовать в конкурсе. Прием заявок стартует с 15 мая по 5 июня. Обратиться с ними можно в оргкомитет на улице город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 37, кабинет 13 или по электронному адресу: molodaysemy@yandex.ru. Сами конкурсы начнут проводить 8 июля. В этот день состоится конкурс мастерства и уральских ремесел. Семьи будут участвовать в мастер-классах, а также создавать подарки к 300-летию Нижнего Тагила. 13 июля семьям предстоит показать свои кулинарные способности и приготовить что-то из уральской кухни. 20 июля состоится спортивная эстафета в несколько этапов. Отдельно будут соревноваться мамы, папы, дети, а также семьи в целом. 27 июля конкурсанты продемонстрируют свой стиль. Им предстоит создать семейный образ. Последний этап конкурса пройдет 10 августа. В городе будет проведен гала-концерт и награждение участников.

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