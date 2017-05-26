Благоустройство Нижнего Тагила будет ежемесячно проверяться при помощи общественного контроля (ФОТО)

Первый общественный объезд прошел вчера, 25 мая. С его результатами ознакомил мэра Сергея Носова один из участников объезда:

Не заасфальтированные кабельные каналы — одна из главных бед в Дзержинском районе. Программа «Светлый город» — хороший проект. Новые фонарные столбы, спрятанные под землю провода. Но то, что остаётся после закладки кабельных линий... Такое впечатление, что исполнитель проекта чем может, тем ямы и засыпает. Кроме того, в районе есть стихийно закрепленный детский аттракцион — опоры привалены шлакоблоками, их надо закрепить рассказал докладчик о состоянии дел в Дзержинском районе.

Кроме того, в целом по городу местами были отмечены скопления мусора, торчащая арматура, разрушенные скамейки, необходимость увеличить количество урн, плохо закрытые люки. В Комсомольском сквере у фонтана необходимо восстановить отпавшую облицовку.

Подобные объезды будут проводиться ежемесячно, в разных местах и без предупреждения представителей районной администрации. Ожидается, что это подтолкнет глав районов больше внимания уделять состоянию благоустройства на подконтрольных им территориях.

Чистота состояния территории является одним из факторов определения района-победителя перед Днём города. Оценку по благоустройству и содержанию территории предлагаю выставлять общественной палате города. И именно эту оценку учитывать при определении победителей предложил мэр.

В то же время варианты благоустройства дворов предложено выбрать собственникам домов в Нижнем Тагиле.