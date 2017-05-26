Новое здание в центре Екатеринбурга построят для УФСБ Свердловской области (ФОТО)
26 мая 2017, 09:50Общество
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Концепцию нового здания для УФСБ области обсудили на градостроительном совете в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Новое здание появится в самом центре столицы Урала – на ул. Вайнера. Высота здания составит 16 этажей. Строение будет выполнено в бело-коричневой гамме.
Стоимость объекта пока неизвестна. Однако уже сообщили, какая организация займется строительством.
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Фото: Е1
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