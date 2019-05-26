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Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трёх храмов в сутки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трёх храмов в сутки

Сегодня, 23:19ОбществоФото: vk.com/patriarhkirill
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