Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трёх храмов в сутки

Патриарх считает, что без Бога невозможно построить счастливую жизнь. Поэтому Русская православная церковь строит по три храма в сутки.

Сегодня мы строим примерно три храма в сутки, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет. И не от того, что у нас слишком много денег и не знаем, куда их потратить. Народ наш, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается,отметил глава РПЦ.

В качестве примера неудачной попытки построения счастливой жизни без Бога патриарх привёл СССР, где все усилия были брошены на строительство нового мира без веры. В условиях современной жизни, считает патриарх Кирилл, любому человеку необходимы такие места, где человек мог бы почувствовать близость к Всевышнему.

2 Храмовые конфликты: как свердловчане относятся к строительству новых церквей Фото На фоне конфликта со строительством собора Святой Екатерины в Екатеринбурге среди россиян возникло мнение, что количество возводимых церквей необходимо снижать, так как их становится слишком много.