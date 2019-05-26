Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трёх храмов в сутки
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения русского храма в Страсбурге рассказал в интервью о том, как можно построить счастливую жизнь для каждого православного верующего. Глава РПЦ считает, что сделать это возможно путём строительства новых храмов, передаёт «Россия сегодня».
Патриарх считает, что без Бога невозможно построить счастливую жизнь. Поэтому Русская православная церковь строит по три храма в сутки.
Сегодня мы строим примерно три храма в сутки, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет. И не от того, что у нас слишком много денег и не знаем, куда их потратить. Народ наш, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается,отметил глава РПЦ.
В качестве примера неудачной попытки построения счастливой жизни без Бога патриарх привёл СССР, где все усилия были брошены на строительство нового мира без веры. В условиях современной жизни, считает патриарх Кирилл, любому человеку необходимы такие места, где человек мог бы почувствовать близость к Всевышнему.
Напомним, что в Екатеринбурге на протяжении нескольких дней проходили акции протеста против строительства храма на месте сквера напротив Театра драмы. После того, как региональные власти подняли вопрос о начале общественного обсуждения нового места для храма святой Екатерины, против выступила Екатеринбургская епархия. Она предложила властям перенести обсуждение места строительства на месяц.