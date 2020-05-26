Напиши письмо Бабе Яге и получи гарантированный подарок!

Беспрецедентную акцию для детей объявляет BABA YAGA в Нижнем Тагиле: получат подарки абсолютно ВСЕ участники! В самом деле, все классные акции обычно делаются для взрослых, но вот пришло время и для малышей.

Фото: Галамарт

Бабе Яге страсть как интересно, кто что делает на карантине. Может, помогаешь маме готовить или много читаешь? Смотришь какие-то интересные фильмы, хочешь рассказать о своей новой классной игрушке? А может, увлекся какими-то химическими опытами (бабушка надеется, что безопасными)? В общем, все, что нужно сделать – это написать бабуле письмо и рассказать, как ты провел свой карантин. Можешь приложить фото или видео – Баба Яга все читает и просматривает, такая уж любопытная особа.

Абсолютно каждый участник получит подарки от народной бабушки – раскраску с карандашами, классный водный пинбол или предметы Забавной Канцелярии.

Ну а авторы самых интересных историй получат особые подарки: самокат SILAPRO, самолет на радиоуправлении BY, детские наушники BY или стильный удобный рюкзак CLIPSTUDIO.

Участвуй, рассказывай свою историю и получай классные подарки от самой Бабы Яги, что значит – все они чуточку волшебные. И поторопись – истории принимаются до 31 мая!

Акция проводится в рамках благотворительного проекта федеральной франчайзинговой сети «Галамарт» - «Большие дела начинаются с маленьких шагов», цель которого – помочь как можно большему количеству людей в регионах России. Первые 14 000 бесплатных подарочных наборов уже получили пенсионеры и многодетные семьи в Златоусте, Копейске, Березниках, Миассе, Ишиме, Тюмени, Екатеринбурге и Кунгуре.

Подробную информацию о благотворительной акции «Большие дела начинаются с маленьких шагов» можно узнать на официальном сайте.

*Акция «Письмо Бабе Яге» действует с 20 до 31 мая 2020 г.