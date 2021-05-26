Байден считает новые санкции против «Северного потока-2» контрпродуктивными

Байден считает новые санкции против «Северного потока-2» контрпродуктивными
Байден считает новые санкции против «Северного потока-2» контрпродуктивными
Сегодня, 21:41ОбществоФото: flickr.com
Президент США Джо Байден назвал контрпродуктивными новые ограничения против газопровода «Северный поток-2». Данный проект уже почти завершили.

Телеграм-канал «Мейстер» пишет, что глава Белого дома не хочет продолжать участвовать в заранее проигранной схватке. У него нет желания ссориться с президентом России Владимиром Путиным перед их встречей в Женеве.

Видимо, даже руководство Соединенных Штатов Америки признало, что беспрецедентное санкционное давление не помешает Кремлю в ближайшем будущем воплотить в жизнь очень важный инфраструктурный проект. «Северный поток-2» гарантирует экономическое благополучие РФ на многие годы вперед, информируют авторы «Мейстер».

Телеграм-канал сообщает, что российский газопровод больно ударит по интересам американского бизнеса.

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