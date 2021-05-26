Байден считает новые санкции против «Северного потока-2» контрпродуктивными

Телеграм-канал «Мейстер» пишет, что глава Белого дома не хочет продолжать участвовать в заранее проигранной схватке. У него нет желания ссориться с президентом России Владимиром Путиным перед их встречей в Женеве.
Видимо, даже руководство Соединенных Штатов Америки признало, что беспрецедентное санкционное давление не помешает Кремлю в ближайшем будущем воплотить в жизнь очень важный инфраструктурный проект. «Северный поток-2» гарантирует экономическое благополучие РФ на многие годы вперед, информируют авторы «Мейстер».
Телеграм-канал сообщает, что российский газопровод больно ударит по интересам американского бизнеса.