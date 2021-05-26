Группа по взаимодействию с Центром управления регионом появится в Нижнем Тагиле

Группа по взаимодействию с Центром управления регионом появится в Нижнем Тагиле
Группа по взаимодействию с Центром управления регионом появится в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:27ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Рабочая группа по взаимодействию с Центром управления регионом будет создана в Нижнем Тагиле. Основная ее цель — отработка поступающих обращений от жителей города. Соответствующее постановление подписал мэр Владислав Пинаев.

В основные задачи группы входит мониторинг социальных сетей, а также создание муниципального центра управления.

Отмечается, что будут созданы несколько платформ:

  • «Платформа обратной связи». Она предназначена для анализа сообщений и обращений граждан, их учета при принятии решений администрацией города, а также проведения опросов и голосований;
  • «Инцидент Менеджмент». Система направлена на мониторинг сообщений тагильчан, публикуемых в интернете, создание и размещение контента, взаимодействие со СМИ, блогерами и лидерами общественного мнения, выявления конфликтов, а также выработка оперативных решений проблем;
  • «Тепловая карта». С ее помощью специалисты будут распределять жалобы граждан на категории, контролировать сроки и качество обработки сообщений, а также анализировать результаты и составлять статистические отчеты.

В состав рабочей группы войдут представители органов администрации города, а также подведомственных им учреждений, а также других организаций, которые оказывают услуги населению в области ЖКХ, транспорта, здоровья и так далее.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина с декабря 2020 года по всей России начали функционировать Центры управления регионами. Они предназначены для мониторинга и обработки поступающих жалоб от жителей региона. Кроме того, на основе полученных данных ведомство формирует аналитические материалы, которые характеризуют социально-экономическую ситуацию, а также вырабатываю предложения по развитию региона.

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группаНижний ТагилЦентр управления регионом
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