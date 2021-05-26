Группа по взаимодействию с Центром управления регионом появится в Нижнем Тагиле

В основные задачи группы входит мониторинг социальных сетей, а также создание муниципального центра управления.
Отмечается, что будут созданы несколько платформ:
В состав рабочей группы войдут представители органов администрации города, а также подведомственных им учреждений, а также других организаций, которые оказывают услуги населению в области ЖКХ, транспорта, здоровья и так далее.
Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина с декабря 2020 года по всей России начали функционировать Центры управления регионами. Они предназначены для мониторинга и обработки поступающих жалоб от жителей региона. Кроме того, на основе полученных данных ведомство формирует аналитические материалы, которые характеризуют социально-экономическую ситуацию, а также вырабатываю предложения по развитию региона.