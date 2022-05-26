В России запустили ежегодный хоккейный турнир для непрофессиональных хоккеистов

Как сообщает newizv.ru, честь участвовать в гала-матче была предоставлена прославленным ветеранам российского хоккея — Сергею Шепелеву, Сергею Светлову, Игорю Мишукову и многим другим известным спортсменам. «Звезды» под руководством Александра Якушева, Владимира Лутченко и Юрия Ляпкина победили в первом матче — 10:7.
На турнире было предоставлено слово председателю оргкомитета — 99-летнему генерал-полковнику Борису Павловичу Уткину. 7 ноября 1941 года он прошел по Красной площади в колонне воинов, которые отправлялись на фронт прямо с легендарного парада. Его напутственные слова в адрес хоккеистов сопровождало выступление известных российских артистов и хора «Юнармии» «Юные патриоты».
Как надеется известный советский хоккеист Вячеслав Фетисов, данный турнир должен сделать еще более популярным российский хоккей и придать новый импульс патриотическому воспитанию молодых людей.
На изготовление главного приза турнира — кубка высотой 75 сантиметров, созданного компанией «Арт-студио», — пошли драгоценные металлы, которые достойны памяти ветеранов. Это сплав гильз, которые собирались на территории городов-героев Великой Отечественной войны, где много лет назад проходили кровопролитные бои.
Инициирован новый турнир некоммерческим благотворительным фондом «Доверие», журналом «Воинское братство» и Ассоциацией любительского хоккея.
Названия команд, которые станут победителями турниров, навсегда окажутся на остове кубка, который до следующего турнира будет оставаться в Музее хоккея. Что касается ежегодных финалов, их станут проводить 9 мая — в дату, которая является знаменательной для всех жителей России.
В играх турнира, который будет проходить каждый год, сойдутся дворовые и непрофессиональные команды. Как утверждает автора проекта главный редактор журнала «Воинское братство» Владимир Оськин, как только ребятам исполняется 14-лет, большинство из них, закончив свой путь в спорте в играх на призы турнира «Золотая шайба», бросает хоккей. Убрав на полку коньки и клюшки, они собираются в уличные компании либо «зависают» на просторах интернета. А с помощью нового турнира молодые люди снова окажутся на хоккейных площадках.