В России запустили ежегодный хоккейный турнир для непрофессиональных хоккеистов

В играх турнира, который будет проходить каждый год, сойдутся дворовые и непрофессиональные команды. Как утверждает автора проекта главный редактор журнала «Воинское братство» Владимир Оськин, как только ребятам исполняется 14-лет, большинство из них, закончив свой путь в спорте в играх на призы турнира «Золотая шайба», бросает хоккей. Убрав на полку коньки и клюшки, они собираются в уличные компании либо «зависают» на просторах интернета. А с помощью нового турнира молодые люди снова окажутся на хоккейных площадках.