Команда McLaren поставила рекорд Формулы-1 по скорости пит-стопа

После установки рекорда Хэмилтон потерял несколько позиций на втором пит-стопе из-за сломавшегося домкрата: инструмент треснул в тот момент, когда Льюис остановился для смены резины. Несмотря на поломку, сотрудники McLaren быстро сориентировались – рядом с основными механиками стоял работник с запасным домкратом, который мгновенно подбежал к болиду и поднял его переднюю часть собственным инструментом. «Наши ребята не обращают внимания на критику, потому что они знают, что здорово работают, – похвалил своих подопечных спортивный директор McLaren Сэм Майкл. – За две-три последних гонки мы достигли того уровня, при которым счет идет уже не на десятые, а на тысячные доли секунды. Теперь соревнование в скорости пит-стопов настолько же важно, как соперничество в сфере аэродинамики автомобилей. Если вы посмотрите на те области, где коллектив McLaren допускал ошибки по ходу сезона, то увидите, что эти ошибки больше не повторяются. Теперь наша цель – стабильно проводить пит-стопы за 2,3 секунды». На предстоящем Гран-при Великобритании в Сильверстоуне McLaren придется заменить механика, ответственного за работу гайковёртом на заднем правом колесе, так как этот сотрудник поранился о кромку заднего антикрыла во время пит-стопа на гонке в Валенсии.