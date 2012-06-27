Mercedes-Benz выпустит кабриолет S-класса

В салоне кабриолета S-класса будет уставлено 4 сиденья, каждое из которых будет оснащено фирменной системой воздушного обогрева шеи и головы Airscarf. Кроме того, модель получит все новые технологии, доступные для S-класса последнего поколения, которое появится в продаже в 2013 году. Комплектоваться открытая версия Mercedes-Benz S-класс будет той же линейкой двигателей, что и седан. Отметим, что в настоящее время немецкий производитель проводит тесты нового S-класс. Согласно инсайдерской информации, автомобиль будет отличаться от предшественника эксклюзивным салоном и новыми моторами, в том числе турбированным V6, а также турбодизелем.