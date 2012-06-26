На один день Лисья гора станет горой «Бултыблок»: нет битому стеклу, митинг-рок-концерт и сбор подписей
Совсем скоро, ровно через месяц, 28 июля пройдет необычное мероприятие «Бултыблок», посвященное всецело самому памятному и узнаваемому месту в городе: Лисьей горе. Грустный факт, но почти вся она завалена битым стеклом. Конечно, это же очень здорово подняться туда с бутылочкой бодрящего/расслабляющего, а после опорожнения разбить ее в дребезги и удалиться. Как ни крути, но гору надо от этого безобразия расчищать. Объемы работ немалые, потому в у частники созываются все жители города. Чтобы веселее шла уборка, активистам будут петь тагильские музыканты.
У организаторов, надо сказать, грандиозные планы: они хотят,чтобы на Лисьей горе появился, так называемый, парк «Свободы». Именно засоздание парка и будут собираться подписи граждан, пришедших на столь крутойсубботник. Формат парковой зоны пока малопонятен, однако TagilCity.ru связалсяс организаторами и узнал их мнение на этот счет:
Я музыкант, и мне бы хотелось иметь возможность прийти безлишних согласований с комбиком на гору, все настроить и играть в свое удовольствие.Но, конечно, будет интересно выслушать все предложения, для того, отчасти, исоберемся Сергей Иванов, организатор встречи.
Среди прочих исполнителей пришедшие услышат известную в Тагилегруппу «Кольцо фро» - творческие ребята, поющие в стиле рок. Таким образом, нагоре пройдет настоящий митинг-концерт в поддержку чистоты, экологии и «любителейбитья любителей битья бутылок» - вот такими лингвистическими изысками осыпаютвсех организаторы мероприятия.
Все начнется в 10 часов утра и продлится до самыхсумерек.
© Евгения Таганова, TagilCity.ru