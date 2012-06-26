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На один день Лисья гора станет горой «Бултыблок»: нет битому стеклу, митинг-рок-концерт и сбор подписей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На один день Лисья гора станет горой «Бултыблок»: нет битому стеклу, митинг-рок-концерт и сбор подписей

26 июня 2012, 15:52ОбществоЕвгения
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