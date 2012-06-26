Польза увлажнителя воздуха Air-O-Swiss видна невооруженным взглядом!

Справиться с такой проблемой можно с помощью увлажнителя воздуха Air-O-Swiss, который без труда способен поддерживать естественный уровень влажности вашей квартиры, офиса или оранжереи, создавая благоприятный, а главное – здоровый (как физически, так и психологически), микроклимат для всей семьи. Прибор для увлажнения воздуха в помещении Air-O-Swiss может гордиться не только совершенством своих технических характеристик, а и внешним исполнением, благодаря которому был награжден международной премией RED DOT DESIGN AWARD в 2008 году.

Аспект гармонии «проходи красной линией» по всем параметрам и характеристикам такого прибора: в дизайне, использовании (наполнять можно с помощью лейки или кувшина), технических характеристиках. Работают увлажнители boneco с минимальным уровнем шума.

Увлажнитель воздуха Air-O-Swiss в основе своей работы использует принцип эффекта естественного испарения. В активное действие прибор приводит поплавковый выключатель, который поднимается вместе с заполняемой водой. Затем вода впитывается антибактериальным фильтром.

Он имеет две разные степени мощности. Менее бесшумную и интенсивную степень хорошо использовать в ночное время, а при необходимости – максимальна степень увлажнения воздуха в помещении - исправит любую ситуацию. Усилить испарение прибора и увеличить его производительность можно установив его возле источника тепла. Такая техника в особом уходе не нуждается, чистить прибор следует по мере его загрязнения, удаляя в поддоне отложения. А фильтр меняется один раз в три месяца – это обеспечит качественную работу увлажнителя на весь срок эксплуатации.