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Рабочие металлургического завода в Верхней Синячихе объявили голодовку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рабочие металлургического завода в Верхней Синячихе объявили голодовку

26 июня 2012, 09:11ОбществоЕвгения
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