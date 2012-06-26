Рабочие металлургического завода в Верхней Синячихе объявили голодовку

Вода на завтрак, обед и ужин. На такую диету рабочие металлургического завода в Верхней Синячихе сели не от хорошей жизни. Уже третий месяц люди не могут получить зарплату.

Мы будем умирать, это уже последняя мера. Нам нужны деньги, я живу одна, мне не на что надеяться говорит рабочая завода Ольга Холодова. А надеялись до последнего. В конце прошлого года завод, что бесперебойно производил чугун три века, вдруг стал банкротом. С того момента будто и жизнь остановилась.

Палаточный городок рабочие завода развернули три дня назад. Добровольно отказались от пищи 18 человек, но уже сегодня двоим женщинам стало плохо. Медик отправил их домой. Из-за голодания у них обострились хронические заболевания. И сейчас медик постоянно начеку. Каждый час у голодающих измеряют давление. Из-за голодовки у многих кружится голова. Но уходить никто не собирается. Общий долг перед рабочими завода составляет 15,5 миллионов рублей. Но денег на счетах нет, а руководство исчезло еще в начале года. Теперь собственников ищет прокуратура.

Ситуация осложняется тем, что собственником является житель республики Кипр, фактически никакого предприятия здесь нет, только ликвидационная комиссия сказал прокурор города Алапаевска Александр Мухаев.

А значит, и претензии предъявить пока некому. В ситуацию вмешалось правительство области. На предприятии провели совещание.

Проведены переговоры с представителями - руководителями наших предприятий, которые готовы купить остатки чугунной стружки и всего прочего. Эти деньги пойдут на погашение зарплаты сообщил временно исполняющий обязанности министра промышленности и науки Свердловской области Владислав Пинаев.