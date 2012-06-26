Ремонт офиса может быть не таким уж и страшным
Ремонт офиса может быть не таким уж и страшным
Для того чтобы ремонт офиса не превратился в, традиционный для многих, бесконечный и дорогостоящий процесс, жизнь среди хаоса, беспорядка и строительных материалов, важно грамотно его начать. А именно с планирования, ведь именно этот этап часто игнорируется или же проводиться не в полном и достаточном объеме.
Понятно, что чаще всего ограничивают и тормозят скорость ремонта именно финансовые возможности, в связи, с чем многие проводят ремонтные работы покомнатно, поэтапно. Естественно, при этом отделка офиса и есть тот непрекращающийся и изматывающий процесс, который становиться и довольно затратным, ведь материалы также приобретаются, так сказать, порционно. Для таких этапах ремонта офиса характерны и частые смены конечного результата, когда запланированное приобретение светлого линолеума заменяется темным ламинатом из-за скидки. А ведь смена тона и типа материалов – это изменения в подготовке поверхностей и рисунка прочей отделки.
Но стоит лишь уделить время на грамотное планирование и точные подсчеты, как окажется, что много выгоднее, допустим, прибегнуть к кредитному займу и услугам профессиональных бригад. Нежели делать ремонт офиса годами и самостоятельно. Самое примечательное, что общая возможная экономия при правильной подготовке перекроет в итоге плату за кредит и услуги ремонтников. В целом можно, безусловно, и своими силами обойтись в части определенных работ – поклеить потолочную плитку, допустим, или же настелить ковролин, провести выравнивание гипсокартоном и финишную отделку офиса традиционными или жидкими текстильными обоями. Но работы, требующие несомненной квалификации (организация системы электроснабжения, водообеспечения и т.п.) однозначно должны проводить специалисты. Более того, их помощь и опыт обязательны и на этапе проектирования, который включает:
Иными словами, проект позволит точно просчитать сроки, этапность и стоимость планируемого ремонта офиса, причем не только в части декора и стилизации, но и для обеспечения длительного эксплуатационного комфорта. Экономия при этом достигается посредством:
Важно и то, что только при грамотном и полноценном планировании можно предварительно поиграть с материалами для отделки офиса, оптимизируя конечную стоимость. Ведь сегодня типов возможной отделки столько, что про них можно попросту не знать, а специалист посоветует заменить краску жидкими обоями выравнивание + декор на стеновые панели.