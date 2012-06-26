Volvo запускает продажи необычной версии кроссовера XC60

Отличительными особенностями данного исполнения, являются и вставки в дверные панели в цвет обивки салона, кожаная с прошивкой отделка центрального подлокотника, поясничная опора с электроприводом регулировок. Внешне уникальность машины подчеркнута специальным окрасом кузова цвета серебристый металлик Inscription Electric Silver и 20-дюймовыми колесными дисками Inscription Avior. Автомобили Volvo XC60 версии Inscription в России можно приобрести со всеми доступными для модели двигателями. XC60 является одним из лидеров продаж Volvo в России. Версия Inscription безусловно позволит укрепить успех этой модели. Эксклюзивные элементы отделки в сочетании с динамичным характером наделяют XC60 по истине уникальной аурой, - уверен Киф Шефер, вице-президент по маркетингу и продажам Volvo Car Russia. Цена российских Volvo XC60 в стандартной комплектации составляет 1 574 000 рублей.