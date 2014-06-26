До конца года бензин подорожает еще на рубль-другой

Причем стоимость бензина растет уже сейчас. И она в отличие от нефти не качается на ценовых качелях. По большому счету, за много лет литр на бензоколонке ни разу не падал в цене так, чтобы это было заметно автолюбителям.

Цены на автозаправочных станциях регулирует государство. Поэтому в целом стоимость топлива за год увеличивается на величину инфляции объяснил он.

И проиллюстрировал сказанное цифрами.

Так, с декабря прошлого года стоимость литра 95-го бензина выросла на 3,3 процента, 92-го - на 4 процента. И лишь солярка уже «выбрала» предполагаемую годовую инфляцию полностью, подорожав за полгода на 7,3 процента.

Впрочем, пока цены в основном растут в мелкооптовом сегменте, где за последнюю неделю зафиксировано 5-процентное подорожание. Почему-то, отмечает ряд экспертов, это явление многие связали с пожаром на Ачинском НПЗ, хотя основная причина все-таки лежит в обострении геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Есть и еще причины для роста цен на топливо, уверены эксперты.

4,8 процента составил средний рост цен на бензин и солярку за последние полгода

До тех пор, пока у нас НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) рассчитывается из мировых цен на нефть по предыдущему месяцу, у нас будут расти цены на бензин уверен ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев.

Впрочем, нефтяной дождь вряд ли продлится долго. Хотя и поводов у цены качаться на качелях «вверх-вниз» - хоть отбавляй.

Эти самые качели, кстати говоря, мы и наблюдаем уже довольно долгое время. Продолжаются они и сейчас. Вот, например, в ушедшую пятницу фьючерсы на июль по сорту WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX выросли на 0,8 процента - до 107,26 доллара. В то же время августовский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизился на 0,2 процента и составил 114,81 доллара за баррель.

Накануне «черное золото» снова дорожало. Баррель нефти в Лондоне потяжелел на четверть доллара до уровня в 115,06 доллара за баррель.

Не закружится ли у россиян голова от таких кульбитов?

Не закружится, хотя вопрос не очень простой, уверяет ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев.

Главным фактором роста цен на нефть продолжает оставаться ситуация на Ближнем Востоке. Операций различного уровня сложности идет сразу много, и большинство из них уже вышли из-под контроля поделился он.