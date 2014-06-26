Тагильские ребята побывали в роли спасателей: мастер-класс от Центра защиты населения (ФОТО)

В связи с этим в течение месяца проходили мероприятия Центра защиты населения в летних городских лагерях при школах города. Мастер-класс от спасателей вызвал бурный ажиотаж среди детей. Спасатели поисково-спасательной службы Центра защиты населения демонстрировали весь необходимый ряд спасательной техники и оборудования. В рамках пропаганды спасательного дела детей знакомили с историей возникновения поисково-спасательной службы, спецификой работы дежурной смены, рассказывали об основных функциях спасателей, их весомой роли в повседневной жизни человека.

Аварийно-спасательный автомобиль дежурной смены на время превращался в музей под открытым небом. Ребятам показывали работу гидравлического аварийно-спасательного инструмента, диэлектрические ножницы, дыхательные маски, спасательное полотно. Кроме того, спасатели давали возможность детям собственноручно попробовать привести в действие гидравлический инструмент. Дети надевали защитные перчатки, каску и специальную куртку с логотипом службы, затем брали инструмент и перекусывали небольшой кусок металла. Ребята с азартом выстраивались в очередь, чтобы поучаствовать в роли спасателя.

Еще одним ярким моментом была примерка дыхательной панорамной маски, где один человек выступал в качестве спасателя, а другой - в качестве пострадавшего. Мальчикам и девочкам представилась возможность самим почувствовать значимость и серьезность профессии спасателя.

Показ спасательного полотна - еще одно яркое зрелище, когда дети смогли убедиться, что спасатели в самый ответственный момент смогут расстелить полотно для спасения падающего с высоты человека. Дети радовались всем происходящим действиям, пробовали прыгать на спасательное полотно, проверяя, действительно ли оно выдержит вес человека.

На протяжении всего лета планируются подобные мастер-классы спасателей с целью повышения сознания детей раннего возраста в необходимости соблюдения безопасного и правильного образа жизни.

Фотографии предоставлены Центром защиты населения