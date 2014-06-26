Жители Нижнего Тагила вчера попали под град и проливной дождь (ФОТО, ВИДЕО)
26 июня 2014, 09:50Общество
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Вчерашний день, 25 июня, несмотря на преимущественно хорошую погоду, сделал сюрприз жителям Нижнего Тагила. Во второй половине дня начались сильные дожди, гроза, и даже выпал небольшой град.
Все это стало неожиданностью для многих прохожих, которые и не подозревали, что в такой ясный день попадут под дождь.
Обильные осадки также стали причиной очередного «подтопления» улиц. К примеру, улицы Островского у остановки «Новокомсомольская» были заметные лужи. Надо сказать, судя по недавнему «наводнению», на других улицах ситуация была не лучше.
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Пользователь Андрей попал под град в районе Новой Кушвы. Рассказывает, что туча шла с ГГМ примерно в 14:30 – 14:45. «Пришлось прятаться под деревом».
Сегодня, по сообщению синоптиков, днем на небе будет облачно с прояснениями, однако, вечером стоит ждать кратковременных дождей.
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