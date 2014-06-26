Жители Нижнего Тагила вчера попали под град и проливной дождь (ФОТО, ВИДЕО)

Все это стало неожиданностью для многих прохожих, которые и не подозревали, что в такой ясный день попадут под дождь.

Обильные осадки также стали причиной очередного «подтопления» улиц. К примеру, улицы Островского у остановки «Новокомсомольская» были заметные лужи. Надо сказать, судя по недавнему «наводнению», на других улицах ситуация была не лучше.

Пользователь Андрей попал под град в районе Новой Кушвы. Рассказывает, что туча шла с ГГМ примерно в 14:30 – 14:45. «Пришлось прятаться под деревом».

Сегодня, по сообщению синоптиков, днем на небе будет облачно с прояснениями, однако, вечером стоит ждать кратковременных дождей.