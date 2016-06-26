Разыскивается мужчина, совершивший 30 убийств пожилых женщин в Приволжском и Уральском федеральных округах в 2011 и 2012 годах (ВИДЕО)

Следствием по делу об убийствах одиноких престарелых женщин в Татарстане и УрФО установлено: с 2011 по 2012 год совершено 30 убийств женщин возраста 75-90 лет. Все жертвы проживали в «хрущевках».

Преступник проникал в квартиры под видом работника социальных служб или ТСЖ. Он входил в квартиру, а потом душил женщин. Имущество убитых его не интересовало.

Несмотря на то, что сотрудники СК проводят все необходимые мероприятия по поиску преступника, особо тяжкие преступления еще не раскрыты. Составлен психологический портрет подозреваемого убийцы. Это мужчина 20-35 лет худощавого телосложения, физически развит, с невыразительной внешностью.

Предполагается, что он может быть городским жителем, выросшим в неполной семье или без родителей, иметь невысокий социальный и материальный уровень, со средним образованием и имеющим криминальный опыт.

Следствие располагает видеозаписью с камеры наблюдения одного из подъездов, где проживала жертва. Имеется также словесное описание внешности предполагаемого преступника одного из свидетелей, по которому составлен фоторобот.

В результате исследования проведены экспертизы со следами пота преступника, и составлен генетический профиль убийцы.

Преступления до сих остаются нераскрытыми, преступник не найден. Следственные органы обращаются ко всем гражданам: кто может что-либо знать об обстоятельствах преступлений или о самом преступнике или его местонахождении, сообщить любую имеющуюся у них информацию в Следственный комитет в Екатеринбурге: 297-71-85 или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8(343) 358-71-61.

Обращается внимание жителей и на то, что лицу, оказавшему помощь в установлении личности серийного убийцы, на условиях конфиденциальности будет выплачено вознаграждение в размере 1 миллион рублей.