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За рисунок в лифте 18-летний житель Екатеринбурга обвиняется в совершении преступления экстремистского характера
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За рисунок в лифте 18-летний житель Екатеринбурга обвиняется в совершении преступления экстремистского характера

26 июня 2016, 12:15Общество
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