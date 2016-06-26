За рисунок в лифте 18-летний житель Екатеринбурга обвиняется в совершении преступления экстремистского характера
Молодой человек предстанет перед судом – сообщает на своем сайте СУ СК Свердловской области.
Следственный отдел Екатеринбурга возбудил дело в отношении молодого жителя Екатеринбурга, который зимой 2016 года нанес надпись и рисунок экстремистского характера в лифте жилого дома. Это является уголовным преступлением, за которое предусматривается наказание соответственно ч.1 ст. 282 УК РФ - до 4-х лет лишения свободы.
Следствием установлено, что молодой преступник понимал, что эту «живопись» сможет увидеть неограниченное число людей, так как лифт расположен в подъезде жилого дома и является местом общего пользования.
В ходе проведенных следствием мероприятий оперативники смогли установить личность преступника. Молодой человек был задержан. Следствием собрано достаточное количество доказательств для предъявления обвинения. В данный момент расследование завершено, обвинение предъявлено и направлено в суд для рассмотрения по существу.
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