Кадетские школы-интернаты Свердловской области нарушают действующее законодательство: прокуратура провела проверку
26 июня 2017, 14:35Общество
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Прокуратура провела проверку в кадетских школах-интернатах Свердловской области.
Установлено: в учреждениях необоснованно требовали предоставление из школ психологических характеристик на поступающих студентов, количество официально числящихся воспитанников не соответствовало действительности. Помимо этого, в качестве воспитателей работали люди без специального образования, учащихся незаконно выселяли из общежития, нарушались нормы пожарной безопасности.
Всего было выявлено 40 нарушений, 16 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в суд направлено 5 дел, пишет «Федерал Пресс».
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