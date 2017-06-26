Кадетские школы-интернаты Свердловской области нарушают действующее законодательство: прокуратура провела проверку

Установлено: в учреждениях необоснованно требовали предоставление из школ психологических характеристик на поступающих студентов, количество официально числящихся воспитанников не соответствовало действительности. Помимо этого, в качестве воспитателей работали люди без специального образования, учащихся незаконно выселяли из общежития, нарушались нормы пожарной безопасности.