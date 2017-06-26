Муниципальное пособие при рождении (усыновлении) второго и последующих детей для граждан, относящихся к категории малоимущих

Пособие назначается при обращении одного из родителей не позднее одного года со дня рождения (усыновления) ребенка.

Размер пособия составляет:

при рождении второго ребенка – 5 000 рублей

при рождении третьего ребенка – 6000 рублей;

при рождении каждого последующего ребенка размер пособия увеличивается на 1 000 рублей.

Заявитель предоставляет личное заявление о назначении единовременного целевого муниципального пособия по форме согласно Приложению к настоящему Порядку на имя начальника управления социальных программ и семейной политики Администрации города Нижний Тагил, с приложением следующих документов:

1) справка о назначении ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Свердловской области от 14.12.2004 № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» на имя заявителя;

2) справка о совместной регистрации заявителя и ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории муниципального образования город Нижний Тагил;

3) паспорт гражданина Российской Федерации и копии страниц 2,3 паспорта гражданина Российской Федерации;

4) оригиналы и копии свидетельств о рождении всех детей;

5) выписка о банковских реквизитах лицевого счета заявителя;

6) оригиналы и копии свидетельств о заключении (расторжении) брака

(при необходимости);

7) оригиналы и копии иных документов, подтверждающих родство заявителя с ребенком (при необходимости).