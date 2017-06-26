Подросток из Заводоуковска Тюменской области был найден в Талице
26 июня 2017, 19:55Общество
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Вадим Лавринев был найден в деревне Бор Талицкого района.
Женщина утром в интернете прочитала ориентировку на пропавшего подростка, а позже увидела его в деревне. Она-то и сообщила участковому о нем.
Напоминаем, что подросток 2001 года рождения 16 июня уехал из Заводоуквоска на велосипеде из-за недопонимания со сверстниками. С семьей на данный момент ведется профилактическая работа.
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