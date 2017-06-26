Пропавший весной житель Серова был найден благодаря соцсетям

Весной на вахту уехал 54-летний житель Серова. Его падчерица Мария рассказала, что мужчина не выходил на связь – нельзя было связаться с ним пор телефону, а также не возвращался домой. Она не знала, куда можно было обратиться, чтобы узнать номер телефона организации, от которой уехал отец.

Женщина выложила в соцсети «Одноклассники» пост о помощи, на который откликнулась пользователь соцсети Анна. Откликнувшаяся нашла номер телефона, по которому и позвонила Мария директору компании и сообщила, что его разыскивает семья. Так женщина вышла на связь с отцом.

Оказалось, что потерянный родственниками мужчина сменил номер телефона, а выехать не может, так как не готов пропуск: он работает в закрытом городе Лесном, сообщает Rupolit.

Мария рада, что история с поисками отца закончилась благополучно:

Забрать его мы тоже не можем. Три месяца им зарплату не выдают. Мы его, конечно, не видели, но поговорили. Слава богу, он жив и здоров. Я, конечно, его поругала. Ведь места себе не находила. Меня так потряхивало, что я ни есть, ни пить не могла. Главное, что он жив. Сейчас что-нибудь придумаем.

Серовчанка благодарит Анну. Которая помогла ей:

Что бы мы делали без ее помощи? Я готова цветы к нее ногам положить, безгранично ей благодарна. Спасибо ей.