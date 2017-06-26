Спасатели из Нижнего Тагила заняли третье место в областных учениях «Уралспас-2017. Спаси детей» (ФОТО)

С 16 по 18 июня на территории Природно-минералогического заказника «Режевской» прошли открытые учения в природной среде «Уралспас-2017. Спаси детей».

В них приняли участие профессиональные поисковики и спасатели, а также волонтеры, туристы, путешественники, любители спорта и экстрима – в общем, люди, ведущие активный образ жизни.

Для участников состязаний была придумана легенда - потеря детской туристической группы. Команды должны были осуществить поиски в чрезвычайной ситуации в условиях наводнения, лесного пожара, а также в случае обнаружения факта незаконной добычи минералов.

Участники продемонстрировали свои действия в условиях поисково-спасательной операции, ведь их главная цель была – найти пропавших детей.

В поиске они использовали различные средства, в том числе, автотранспортные - легковые полноприводные автомобили и квадроциклы.

По итогам 2-дневного прохождения проекта «Уралспас-2017» обе команды спасателей из Нижнего Тагила нашли самое большее количество условно-спасенных «детей» и заняли 3-е место в «автозачете».

Они получили медали и кубок соревнований, об этом сообщается на сайте «Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила».