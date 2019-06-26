В Екатеринбурге прекратил вещание телеканал АТН

Телеканал АТН, основанный в Екатеринбурге в 1997 году, прекратил вещание, об этом сообщается на официальной странице СМИ в соцсети.
Телеканал сообщил, что последний выпуск новостей выйдет в эфир 26 июня. Причины, по которым закрывается телеканал, не сообщаются.
Мы прощаемся с вами. Спасибо за то, что были с нами всё это время — смотрели наши проекты, присылали новости, комментировали, лайкали, делились с друзьями,написано на странице СМИ.
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Дорогие зрители АТН ❤ Мы прощаемся с вами 😣 Спасибо за то, что были с нами все это время - смотрели наше проекты, присылали ваши новости, комментировали, лайкали, делились с друзьями 😎 Мы любим и ценим вас 🤗 Нам было с вами хорошо, надеемся, что вам с нами тоже ☺ P.S. Проект "Шеремет и интернет" возможно будет "реанимирован", следите за обновлениями 🔥 #атнекб #екатеринбург
Публикация от Телеканал АТН (@atn_ekb)
Представители АТН отметили, что, возможно, в будущем получится вернуть в эфир выпуски передачи «Шеремет и интернет».