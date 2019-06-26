В Нижнем Тагиле перекрёсток Пархоменко — Жуковского закроют до 8 июля
Сегодня, 12:40ОбществоФото: pixabay.com
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Автодвижение на пересечении улиц Пархоменко и Жуковского будет закрыто с 27 июня по 8 июля, сообщила мэрия Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как пояснили чиновники, на этом участке будет проводиться ремонт сетей теплоснабжения. Контроль за выполнением работ осуществляет замглавы администрации по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко.
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