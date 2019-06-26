В Нижнем Тагиле снесли недостроенный Дом ветеранов

Недостроенный Дом-интернат для инвалидов и престарелых по улице Максарёва в Нижнем Тагиле снесён из-за несоблюдения законов об охране несовершеннолетних и антитеррористической защищенности объектов, сообщила прокуратура Свердловской области.
Как пояснили в ведомстве, здание планировалось снести ещё в 2017 году, однако инициатор застройки — «Управление капитального строительства Свердловской области» — систематически просил отсрочки из-за недостатка финансирования.
К недостроенному Дому ветеранов на протяжении многих лет имелся свободный доступ посторонних лиц, в том числе без определенного места жительства. Детьми это строение использовалось как объект для игр, которые периодически приводили к причинению вреда жизни и здоровью несовершеннолетних. На данном объекте и вблизи него неоднократно совершались преступления.написано в пресс-релизе прокуратуры.
Строительство дома началось ещё в 1997 году, было возведено несколько этажей здания, но после работы прекратились из-за отсутствия финансирования. В 2016 году по результатам проверки прокуратура в Дзержинский районный суд было направлено исковое заявление о сносе.