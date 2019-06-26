В Нижнем Тагиле снесли недостроенный Дом ветеранов

Как пояснили в ведомстве, здание планировалось снести ещё в 2017 году, однако инициатор застройки — «Управление капитального строительства Свердловской области» — систематически просил отсрочки из-за недостатка финансирования.

К недостроенному Дому ветеранов на протяжении многих лет имелся свободный доступ посторонних лиц, в том числе без определенного места жительства. Детьми это строение использовалось как объект для игр, которые периодически приводили к причинению вреда жизни и здоровью несовершеннолетних. На данном объекте и вблизи него неоднократно совершались преступления.написано в пресс-релизе прокуратуры.