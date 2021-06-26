Как сменить управляющую компанию в многоквартирном доме

Смотря с точки зрения структуры, данный способ считается наиболее простым, однако при этом он — самый сложный по самому управлению. Это связано с тем, что непосредственное управление выбирается исключительно в том случае, если в доме находится не более 30 квартир. Получается, выбирая данный способ, собственники своими силами отвечают за ремонт и содержание дома, а также предоставление коммунальных услуг. Из этого следует, что никто не понесет какое-либо наказание в случае нарушения при проживании в данном строении.