Завтра в Нижнем Тагиле состоится митинг в честь дня ВМФ
27 июля, в 12.00 у памятника воинам-интернационалистам на набережной Тагильского пруда состоится городской торжественный митинг, посвященный Дню военно-морского флота России. Организаторами мероприятия выступили тагильская мэрия и городской Совет ветеранов.
Принять участие в митинге приглашают жителей и гостей Нижнего Тагила, проходивших службу на кораблях и в частях военно-морского флота России, сообщили в мэрии. Тем временем глава города Сергей Носов поздравил тагильчан с Днем ВМФ.
У России есть только два союзника: ее армия и флот. Эти слова российского императора Александра III не потеряли свою актуальность и сегодня. Тагильчане всегда с достоинством несли службу на морских и океанских просторах, следовали славным традициям военных моряков, обеспечивали безопасность страны. И сейчас призывники из нашего города с гордостью идут во флот, выбирая для себя профессию мужественных и сильных мужчин отметил мэр.
Сергей Носов пожелал виновникам торжества удачи на службе и в жизни, крепкого здоровья и мирного неба над головой.
Фото: kp.ru
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