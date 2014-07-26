Завтра в Нижнем Тагиле состоится митинг в честь дня ВМФ

Принять участие в митинге приглашают жителей и гостей Нижнего Тагила, проходивших службу на кораблях и в частях военно-морского флота России, сообщили в мэрии. Тем временем глава города Сергей Носов поздравил тагильчан с Днем ВМФ.

У России есть только два союзника: ее армия и флот. Эти слова российского императора Александра III не потеряли свою актуальность и сегодня. Тагильчане всегда с достоинством несли службу на морских и океанских просторах, следовали славным традициям военных моряков, обеспечивали безопасность страны. И сейчас призывники из нашего города с гордостью идут во флот, выбирая для себя профессию мужественных и сильных мужчин отметил мэр.