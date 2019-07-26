В Ленинградской области завершились соревнования «Россетей»

За те шесть дней, что длились соревнования, энергетики из 14 регионов России отстаивали честь своих филиалов. Им предстояло соревноваться в замене проходного и дефектного кабеля, тушения пожаров на подстанциях, а также демонстрировать свои навыки оказания первой помощи при поражении током и знания проектной документации, сообщает издание «Новые известия».

После завершения всех испытания и подведения итогов с поздравительной речью выступил главный инженер «Россетей» Андрей Майоров. В частности, он обратил внимание на тот факт, что сегодня на территории России тестируются пилотные проекты по цифровой трансформации и без квалифицированных работников реализовать их не удастся. Он подчеркнул, что главное достоинство «Россетей» - это их кадровый состав, благодаря которому новый технологический этап в компании пройдет успешно. Также Майоров обратил внимание на то, что соревнования дают проявить себя лучшим специалистам производственной сферы компании, благодаря которым «Россети» могут развиваться и обеспечивать потребителей энергией.

На закрытие присутствовал заместитель Министра труда и соцзащиты России Всеволод Вуколов. Он наградил победителей и призеров финального этапа Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший в профессии». Лучшим электромонтером по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных был назван Николай Журавлев, представляющий филиал «Россети Волга».

Кроме того, Вуколов передал энергетикам поздравления от Министра труда и социальной защиты Максима Топилина, который обратил внимание на тот факт, что сегодня Россия занимает лидирующие позиции в мире в области производства энергетики. А вывести страну на столь высокий уровень стало возможно благодаря квалифицированным специалистам «Россетей».

Вместе с этим были подведены итоги Открытого корпоративного чемпионата профмастерства «Россетей» «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills, который также проходил в учебном комплексе «Россети Ленэнерго». По итогам был определён лучший специалист в номинации «Эксплуатация кабельных линий электропередачи».