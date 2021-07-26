"Единая Россия" предлагает ввести новые федеральные стандарты социальной газификации

"Единая Россия" предлагает ввести новые федеральные стандарты социальной газификации
"Единая Россия" предлагает ввести новые федеральные стандарты социальной газификации
Вчера, 23:16ОбществоФото: ER.RU
Правительство РФ поддержало инициативу партии “Единая Россия” о введении новых мер поддержки граждан в рамках программы социальной газификации регионов. В “Единой России” предложили выплачивать компенсации россиянам, оплатившим подведение газа к домовладению до того, как начала работать программа.

"Компенсацию этого разрыва мы предлагали, чтобы обеспечить стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили свои деньги на газификацию. Рады, что правительство одобрило инициативу”, - заявил секретарь генсовета “Единой России” Андрей Турчак, пишет nashgorod.ru.

Средства на эти цели выделит Кабмин РФ,что подтвердил Александр Новак. Он отметил, что у граждан, которые оплатили газификацию в период между объявлением и принятием программы, должна быть возможность вернуть потраченные деньги.

Турчак также обратил внимание: при подключении к газу цена минимального необходимого набора оборудования должна быть одинаковой во всех российских субъектах. В отдельном порядке он предложил зафиксировать стоимость метра трубы по земельному участку до дома. Сообщается, что в 32 российских субъектах депутаты “Единой России” уже приняли данные меры.

"Необходимо, чтобы и на федеральном уровне произошла такая фиксация, чтобы исключить разнобой по стране. Северо-Запад, центр, юг, Дальний Восток - этот минимальный пакет должен быть зафиксирован”, - сообщил Турчак.

Как отметил Новак, у людей появится возможность выбрать оборудование и цену на услугу подключения.

Известно, что в России есть населенные пункты, где в некоторых домах газ есть, в других отсутствует. Благодаря новой программе до конца следующего года удастся газифицировать порядка 4 млн домовладений.

По информации сайта ER.ru, в прошлом месяце Путин подписал закон с поправками “Единой России” о бесплатном доведении газа до земельных участков. Предполагается, что газификация пройдет в два этапа. Окончание первого планируется до 2023 года, второго - до 2030 года.

Всю процедуру подключения для россиян постарались сделать максимально простой и быстрой. Договор подписывается по принципу одного окна. Единый оператор газификации будет ответственным за подключение.

"Ежегодно члены фракции «Единая Россия» в Заксобрании настаивают на увеличении финансирования газификации поселков и сел. По нашей инициативе с 2021 года для пенсионеров компенсация за подключение домовладений была увеличена в два раза и теперь составляет до 70 тысяч рублей. Также по обращениям газовых кооперативов - когда люди сами оплатили проектирование внутрипоселковых газопроводов - мы в приоритетном порядке рассматриваем газификацию именно этих населенных пунктов.

Вопросы газификации – на особом контроле депутатов нашей фракции. И в ближайший месяц по поручению президента в Свердловской области будет разработан план-график ускоренной газификации жилых домов, который мы тоже возьмем на контроль", - рассказал секретарь Свердловского регионального отделения "Единой России", первый заместитель председателя Заксобрания Виктор Шептий.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы