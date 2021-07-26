"Единая Россия" предлагает ввести новые федеральные стандарты социальной газификации

Правительство РФ поддержало инициативу партии “Единая Россия” о введении новых мер поддержки граждан в рамках программы социальной газификации регионов. В “Единой России” предложили выплачивать компенсации россиянам, оплатившим подведение газа к домовладению до того, как начала работать программа.

"Компенсацию этого разрыва мы предлагали, чтобы обеспечить стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили свои деньги на газификацию. Рады, что правительство одобрило инициативу”, - заявил секретарь генсовета “Единой России” Андрей Турчак, пишет nashgorod.ru. Средства на эти цели выделит Кабмин РФ,что подтвердил Александр Новак. Он отметил, что у граждан, которые оплатили газификацию в период между объявлением и принятием программы, должна быть возможность вернуть потраченные деньги. Турчак также обратил внимание: при подключении к газу цена минимального необходимого набора оборудования должна быть одинаковой во всех российских субъектах. В отдельном порядке он предложил зафиксировать стоимость метра трубы по земельному участку до дома. Сообщается, что в 32 российских субъектах депутаты “Единой России” уже приняли данные меры. "Необходимо, чтобы и на федеральном уровне произошла такая фиксация, чтобы исключить разнобой по стране. Северо-Запад, центр, юг, Дальний Восток - этот минимальный пакет должен быть зафиксирован”, - сообщил Турчак. Как отметил Новак, у людей появится возможность выбрать оборудование и цену на услугу подключения. Известно, что в России есть населенные пункты, где в некоторых домах газ есть, в других отсутствует. Благодаря новой программе до конца следующего года удастся газифицировать порядка 4 млн домовладений. По информации сайта ER.ru, в прошлом месяце Путин подписал закон с поправками “Единой России” о бесплатном доведении газа до земельных участков. Предполагается, что газификация пройдет в два этапа. Окончание первого планируется до 2023 года, второго - до 2030 года. Всю процедуру подключения для россиян постарались сделать максимально простой и быстрой. Договор подписывается по принципу одного окна. Единый оператор газификации будет ответственным за подключение. "Ежегодно члены фракции «Единая Россия» в Заксобрании настаивают на увеличении финансирования газификации поселков и сел. По нашей инициативе с 2021 года для пенсионеров компенсация за подключение домовладений была увеличена в два раза и теперь составляет до 70 тысяч рублей. Также по обращениям газовых кооперативов - когда люди сами оплатили проектирование внутрипоселковых газопроводов - мы в приоритетном порядке рассматриваем газификацию именно этих населенных пунктов. Вопросы газификации – на особом контроле депутатов нашей фракции. И в ближайший месяц по поручению президента в Свердловской области будет разработан план-график ускоренной газификации жилых домов, который мы тоже возьмем на контроль", - рассказал секретарь Свердловского регионального отделения "Единой России", первый заместитель председателя Заксобрания Виктор Шептий.

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