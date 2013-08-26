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Дорога в село Елизаветинское будет! В настоящее время проходят реальные дорожные работы (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дорога в село Елизаветинское будет! В настоящее время проходят реальные дорожные работы (ФОТО)

26 августа 2013, 17:26Общество
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