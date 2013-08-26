Дорога в село Елизаветинское будет! В настоящее время проходят реальные дорожные работы (ФОТО)

Сегодня, как сообщил нам житель Елизаветинского Андрей Волегов, на месте, где должна всё-таки быть дорога, а не ямы и колдобины, проходит ремонт. Приступили к нему на прошлой неделе. С того момента над ремонтом трудятся грейдеры, бульдозеры, МАЗы и другая техника.

Напомним, жители уже который год мучаются с такой дорогой. Накануне, например, было отправлено письмо в Министерство транспорта и связи Свердловской области, а на прошлой неделе дело пошло на рассмотрение Константину Юрьевичу Захарову, который, в том числе, отвечает за городское хозяйство.

После вышедшего репортажа местного телеканала о «проблемном» месте, на пути к Елизаветинскому, процесс заметно продвинулся. Жители, к слову, очень рады такому прогрессу.

Фотографии предоставлены Андреем Волеговым