В России увеличилось число продаж поддельных товаров в социальных сетях

Согласно отчетности компании BrandMonitor, которая специализируется на борьбе с контрафактом, люксовый товар, купленный через соцсети, в 70% случаев оказывается поддельными.
В основном контрафакт продают через Instagram, «ВКонтакте» и Telegram. В общей сложности, по данным экспертов насчитывается 192 тысячи аккаунтов, которые торгуют репликами популярных брендов. Они опубликовали более 3,5 миллионов постов.
По мнению генерального директора BrandMonitor Юрия Вопилова, социальные сети стали торговой площадкой, так как это самый доступный канал и при помощи фото можно создать видимость эксклюзивности. При этом расследовать деятельность каждого отдельного предпринимателя практически невозможно, так как новые аккаунты появляются быстро, так же как и пропадают старые.
В 2019 году у арестованного по обвинению в растрате 160 миллионов рублей главы ФСИН Олега Коршунова была найдена элитная коллекция часов. Там также были найдены подделки.