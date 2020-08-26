В России увеличилось число продаж поддельных товаров в социальных сетях

По мнению генерального директора BrandMonitor Юрия Вопилова, социальные сети стали торговой площадкой, так как это самый доступный канал и при помощи фото можно создать видимость эксклюзивности. При этом расследовать деятельность каждого отдельного предпринимателя практически невозможно, так как новые аккаунты появляются быстро, так же как и пропадают старые.