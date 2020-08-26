В Тулуне после наводнения достроили детскую поликлинику на 2,5 тысячи мест

Здесь будут работать отделение диагностики, кабинет компьютерной томографии, два педиатрических кабинета, кабинет акушера-гинеколога, прививочный и процедурный кабинеты. Также в медучреждении предусмотрены игровые зоны, комната матери и ребенка, а также диагностическая лаборатория мощностью 100 проб в день. В течение одной смены здесь могут оказать медицинскую помощь 50 пациентам, а для записи на прием можно использовать систему электронной очереди. Под ведомством нового филиала, который войдет в состав городской больницы, будут стоять около 2,5 тысяч детей, проживающих в районе железнодорожного вокзала и расположенных рядом населенных пунктах.