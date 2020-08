В Тулуне после наводнения достроили детскую поликлинику на 2,5 тысячи мест

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в среду, 26 августа, проверил готовность новой детской поликлиники в Тулуне. Медучреждение начнет работу уже осенью этого года.

Как пишет irksib.ru, новая детская поликлиника построена и оснащена современным оборудованием за счет средств инвестора в рамках государственно-частного партнерства. Здесь будут работать отделение диагностики, кабинет компьютерной томографии, два педиатрических кабинета, кабинет акушера-гинеколога, прививочный и процедурный кабинеты. Также в медучреждении предусмотрены игровые зоны, комната матери и ребенка, а также диагностическая лаборатория мощностью 100 проб в день. В течение одной смены здесь могут оказать медицинскую помощь 50 пациентам, а для записи на прием можно использовать систему электронной очереди. Под ведомством нового филиала, который войдет в состав городской больницы, будут стоять около 2,5 тысяч детей, проживающих в районе железнодорожного вокзала и расположенных рядом населенных пунктах. По словам Игоря Кобзева, открытие поликлиники ждут многие семьи с детьми. Помимо прочего, здесь начнет работать прививочный кабинет, где можно своевременно вакцинировать маленьких пациентов. Кобзев также предложил работать над развитием в регионе телемедицины. Он заявил, что правительство Приангарья будет поддерживать социально значимые проекты частных инвесторов. Напомним, что в Иркутской области строятся еще шесть медучреждений за счет финансирования инвесторов. Отмечается, что все они будут сданы уже осенью этого года. Кроме того, ранее Игорь Кобзев заявил, что в течение четырех лет в регионе появятся еще 150 новых ФАПов.

