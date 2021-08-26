Жители Богородска подготовили петицию против отравляющего воздух завода «Караван-СК»

В деревне Песочное Богородского района Нижегородской области жители уже давно в массовом порядке жалуются на сильную вонь. В появлении химического запаха сельчане винят расположенный неподалеку завод ООО «Караван-СК». На предприятии занимаются производством кож.

Граждане подготовили петицию с призывом к местным чиновникам обратить свои взоры на проблему людей. Нижегородцы говорят, что зловоние очень сильное. У местных жителей нет возможности даже открыть окно в своем доме. Об этом информирует newsnn.ru. По ночам сельчане задыхаются от нестерпимой вони, похожей на смесь канализации с какой-то химией. Запах продолжает распространяться по Богородску, пишут граждане в обращении. Местные жители подчеркивают, что они неоднократно направляли жалобы во множество инстанций. Отовсюду им приходили лишь отписки. Население Песочного говорит, что в поле, около их деревни, проложили канализационную трубу. Последняя впадает в полуоткрытый люк. Вонь распространяется именно оттуда. Само ООО «Караван-СК» все время хвалится строительством очистных сооружений, но результата до сих пор не видно. Сельчане связали бездействие властей с тем, что директором завода значится депутат Совета депутатов Богородского муниципального округа и руководитель комиссии по экологии. В начале текущего месяца Арбитражный суд Нижегородской области принял решение взыскать с завода «Караван-СК» более 17,1 миллиона рублей. Предприятие обязали заплатить за «негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения». История началась примерно четыре года назад. Так, в 2017 году иск в суд против завода поступил от Производственного управления канализационного хозяйства Богородского района. Экспертиза выявила в сточных водах превышение количества загрязняющих веществ, к примеру водорода и хрома. Предприятие получило счет, но он так и не был оплачен. Тогда надзорное ведомство решило искать правду в суде. В минувшем году сотрудники межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии привлекли «Караван-СК» к ответственности. Тогда выяснилось, что завод в ходе проведения инвентаризации стационарных источников и расчета нормативов выбросов использовал левые методики расчета. Их нет в официальном списке. В скором времени представители Росприроднадзора намерены в очередной раз проверить предприятие.

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